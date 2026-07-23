سعر النفط تجاوز 100 دولار بعد استهداف ناقلتين في البحر الأحمر

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تجاوزَ سعر خام برنت 100 دولار الخميس في وقت بدا رقعة الحرب في الشرق الأوسط تتسع إلى البحر الأحمر بعد إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

ووصل سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال قرابة الساعة 13,40 بتوقيت غرينتش إلى 99,56 دولارا للبرميل، أي بنسبة 5,84 في المئة، بعد أن تجاوز عتبة 100 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أيار/مايو.

أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فارتفع بنسبة 4,68 في المئة ليصل إلى 90,89 دولارا للبرميل.

وكان الحوثيون تبنوا “العملية العسكرية” التي استهدفت “ناقلتي نفط سعوديتين انتهكتا الحصار” تحملان اسمَي إنسيليا وليلى علما أن الجماعة كانت قد أعلنت الاثنين فرض حصار على الموانئ السعودية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الحوثيين وإيران على منصته “تروث سوشال” بـ”عقاب عسكري كبير”.

ويشكل خطر إغلاق مضيق باب المندب قبالة السواحل اليمنية عاملا إضافيا يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

ويأتي ذلك في وقت باتت فيه حركة الملاحة عبر البحر الأحمر تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للسعودية بعدما عمدت المملكة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع الواقع على الساحل الغربي للبلاد بهدف التعويض عن إغلاق مضيق هرمز.

وأشار المحلل في شركة “بي في أم” جون إيفانز، إلى أن حجم الصادرات التي تمر عبر هذا الميناء “باتت تعادل 75% من إجمالي صادرات السعودية في الظروف الطبيعية”.

تؤثر هجمات الحوثيين بشكل خاص على صادرات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى آسيا. ويلفت المحلل نفسه إلى أن “الرحلة من ينبع إلى الصين تستغرق أكثر بقليل من 20 يوما” عند المرور قبالة السواحل اليمنية، اما في حال قررت السفن استخدام قناة السويس ثم الالتفاف حول افريقيا فسوف يؤدي ذلك إلى إطالة مدة الرحلة إلى أكثر من 50 يوما”.

والأسبوع الماضي، شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفاضا بنسبة 57% مقارنة بالأسبوع السابق المنتهي في 12 تموز/يوليو، بحسب قائمة لويد المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية.

بمل-بسب/جك/ع ش-ره-ب ح/ع ش