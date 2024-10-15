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سعر النفط يتراجع متأثراً باحتمال أن تتجنّب إسرائيل منشآت النفطية الإيرانية في ردّها على الصواريخ

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واصلت أسعار النفط تراجعها الثلاثاء لتنخفض أكثر من ثلاثة في المئة، على خلفية ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ حليفه الأميركي أنه يعتزم ضرب الجيش الإيراني وليس البنية التحتية الإيرانية النووية والنفطية، وذلك رداً على إطلاق طهران نحو 200 صاروخ بالستي على إسرائيل.

وتراجع سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم كانون الأول/ديسمبر، 3,05 في المئة في الساعة 2,20 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى 75,10 دولار. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 3,05 في المئة ليصل إلى 71,55 دولارا.

ووفقا للصحيفة الأميركية، فقد تحدث نتانياهو مع الرئيس جو بايدن عبر الهاتف الأربعاء، في أول اتصال بينهما منذ أكثر من سبعة أسابيع، وذلك بناء على مصدرين مطلعين على الأمر أحدهما أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.

وبحسب هذين المصدرين، قال نتانياهو لبايدن إنّه يخطط لضرب البنية التحتية العسكرية الإيرانية ردا على إطلاق الجمهورية الإسلامية صواريخ على الأراضي الإسرائيلية في بداية الشهر الحالي.

وسبق أن حذّر بايدن نتانياهو من أيّ استهداف لمواقع إيران النووية أو لمنشآتها النفطية. 

دان-فغو/ناش/دص

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