سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران

afp_tickers

3دقائق

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة الخميس وبلغت مستويات لم تعهدها منذ آب/أغسطس الماضي، مدفوعة بتهديدات تدخل أميركي في إيران قد يعرقل إنتاج البلاد وإمدادات الخام العالمية.

وقال خورخي ليون من مؤسسة “ريستاد إنرجي” للطاقة إن “سرعة تفاعل أسعار النفط تشير إلى أن الأسواق تنظر إلى تحرك عسكري أميركي ضد إيران على أنه خطر حقيقي ووشيك” وإن “احتمال تدخل مباشر” يتزايد.

وضغط الرئيس الأميركي الأربعاء على طهران لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن “الوقت ينفد” قبل هجوم أميركي، بعدما لوّح في الأسابيع الأخيرة بإمكان التدخل على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

وبعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن القوات المسلحة تضع “إصبعها على الزناد”، أعلن قائد الجيش أمير حاتمي تزويد الوحدات القتالية بألف طائرة مسيّرة.

وإيران ليست فقط من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، بل تشرف أيضا على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج الخام العالمي.

وبعد تجاوزه 70 دولارا للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر وبلوغه أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2025 عند 71,89 دولارا، كان سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم آذار/مارس يرتفع قرابة الساعة 15,20 بتوقيت غرينتش (16,20 في باريس) بنسبة 3,41% إلى 70,73 دولارا.

وبالتوازي، وبعد تسجيله أعلى مستوى له منذ نحو ستة أشهر عند 66,48 دولارا، ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه، قرابة 15,20 بتوقيت غرينتش بنسبة 3,43% إلى 65,36 دولارا.

وبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بإيران، ترتفع الأسعار أيضا بسبب “اضطرابات في كازاخستان” في حقل تنغيز، أدّت الى “سحب عدد كبير من البراميل من السوق”، فضلا عن اضطرابات مؤقتة في إنتاج النفط الأميركي بسبب “الطقس البارد في الولايات المتحدة”، بحسب جيوفاني ستاونوفو من مؤسسة “يو بي إس” للاستشارات في قضايا الطاقة لوكالة فرانس برس.

وأشار المحلل أيضا إلى أن ضعف الدولار حاليا يدعم السوق لأنه يتيح “لدول الأسواق الناشئة المستهلكة (أن) تستفيد من أسعار أقل”.

اجب/كام-ع ش/رض