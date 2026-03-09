سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار

تخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع الأميركي للذهب الأسود، عتبة 100 دولار، للمرة الأولى منذ تموز/يوليو 2022، مدفوعا بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط، ثم ارتفع إلى 110 دولارات بعد دقائق.

وفيما يقلق الارتفاع غير المسبوق في الأسعار قادة العالم ويؤثر على المستهلكين الأميركيين، رد الرئيس دونالد ترامب بسرعة على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” قائلا إن “أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم”.

وأضاف “وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك!”.

وقرابة الساعة 23,40 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 16,64% ليصل إلى 106,03 دولارات. وكان قد وصل إلى 111,24 دولارا، قبل أن يتراجع قليلا.

كذلك، ارتفع سعر خام برنت 15,65 في المئة ليصل إلى 107,20 دولارات للبرميل.

ومنذ بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 60%، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قصيرة كهذه.

حتى غزو روسيا لأوكرانيا الذي ارتفع مع بدايته سعر البرميل إلى 130,50 دولارا مطلع آذار/مارس 2022، لم يثر مثل هذه التقلبات الحادة.

وفي البورصات، تراجعت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية واليابان بشكل حاد في التعاملات المبكرة الاثنين.

وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 6,7 في المئة، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو حوالى 5,8 في المئة، بعدما كان انخفض بأكثر من ستة في المئة في وقت سابق.

