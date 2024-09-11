سفارة: تعرض منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد لهجوم دون إصابات

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بغداد (رويترز) – قال متحدث باسم السفارة الأمريكية بالعراق في بيان يوم الأربعاء إن منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد تعرضت لهجوم في وقت متأخر يوم الثلاثاء دون أن ترد أنباء عن إصابات.

وأضاف المتحدث أن تقييما يجري للوقوف على حجم الأضرار.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن صاروخين سقطا في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء على مقربة من قوات أمريكية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد.

وجاء في بيان السفارة الأمريكية “في حوالي الساعة 23:00 يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وقع هجوم على مجمع الخدمات الدبلوماسية في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية”.

وأضاف البيان “لحسن الحظ، لا توجد تقارير عن ضحايا، ونقيّم الأضرار وسببها. تقييمنا مستمر”.

وذكرت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران أن توقيت إطلاق الصاروخين كان يهدف بوضوح إلى إرباك زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبلاد التي بدأت يوم الأربعاء.

وحثت كتائب حزب الله قوات الأمن العراقية في بيان صدر في وقت مبكر يوم الأربعاء على التحقيق في الهجوم وتحديد المسؤول عنه.

وزيارة بزشكيان للعراق هي أولى زياراته الخارجية منذ انتخابه في يوليو تموز.

ويستضيف العراق 2500 جندي أمريكي، كما توجد به فصائل متحالفة مع إيران مرتبطة بالقوات الأمنية العراقية.

وتشن جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في العراق هجمات متكررة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة.