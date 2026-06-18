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سفارة أبوظبي في بكين تنظم حفل استقبال الحوار الإعلامي الإماراتي الصيني

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نظمت سفارة الإمارات لدى الصين حفل استقبال الحوار الإعلامي الإماراتي–الصيني في “البيت الإماراتي”، ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، على ما أوردت وكالة (وام) الخميس. 

حضر الحفل وفد رسمي من الجهات التنظيمية الإعلامية في الدولة وممثلين عن المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وذكرت الوكالة أنّ “ذلك يأتي في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي مع بكين وترسيخ أسس شراكة طويلة الأمد بين المؤسسات الإعلامية في البلدين”.

ويهدف اللقاء إلى توسيع قنوات التواصل المهني بين المؤسسات الإعلامية الإماراتية والصينية، وتبادل الخبرات.

هت/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية