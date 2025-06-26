سفارة بولندا في طهران تتولى مهام بعثات الاتحاد الأوروبي التي تم إجلاؤها

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وارسو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية البولندية يوم الخميس إن السفارة البولندية في طهران تولت مهام دول الاتحاد الأوروبي التي أخلت سفاراتها في العاصمة الإيرانية.

وكانت البرتغال وإيرلندا وألمانيا قد نقلت الأسبوع الماضي موظفي سفاراتها في طهران إلى خارج البلاد مؤقتا بسبب حالة التهديد الحالية، في حين أغلقت بلغاريا سفارتها في طهران وأجلت موظفيها الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى أذربيجان المجاورة.

وقال المتحدث باسم الوزارة بافيل رونسكي لرويترز “كوننا الدولة التي تتولى الرئاسة (في الاتحاد الأوروبي)، نضطلع بهذه المهام”.

وقالت الخارجية البولندية إن الوزير رادوسلاف سيكورسكي أجرى محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لحث إيران على التمسك بوقف إطلاق النار في نزاعها مع إسرائيل والولايات المتحدة.