سفراء جدد للإمارات يؤدون اليمين أمام رئيس الدولة

أدى عدد من السفراء الجدد للإمارات العربية المتحدة اليمين القانونية أمام الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أوردت وكالة (وام) الأحد.

وأعرب الشيخ محمد عن “تمنياته لسفراء الدولة النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، لتعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها تجسيداً لنهج الدولة في بناء شراكات مثمرة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع، بجانب ترسيخ التعاون والتواصل بين مختلف شعوب العالم”.

وسيمثل السفراء الجدد الإمارات لدى كوستاريكا وأوكرانيا وأوغندا، ولدى رابطة دول جنوب آسيا “آسيان”.

