سفن قليلة تعبر مضيق هرمز رغم التهديدات الأمنية

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

عبرت أعداد محدودة من السفن مضيق هرمز الأحد، رغم تصاعد التهديدات الأمنية في ظل المواجهة بين طهران وواشنطن للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي، بحسب بيانات شركة “كبلر” لتتبّع حركة الملاحة.

وأفادت الشركة بأن 14 سفينة فقط عبرت المضيق الأحد، نصفها سفن تجارية، ما يشير إلى أن الممر لم يُغلق بالكامل خلافا لما أعلنت إيران.

وقالت الشركة إن ثلاث سفن على الأقل لنقل السلع عبرت المضيق حتى الآن الاثنين. غير أن حركة الملاحة لا تزال مضطربة بشدة بسبب المخاطر الأمنية، بعد هجمات طالت سفنا تجارية ونُسبت إلى إيران التي تبادلت الضربات مع الولايات المتحدة قرب المضيق.

وسجّل الأحد أدنى عدد يومي لحركة العبور منذ 13 حزيران/يونيو، أي قبل أن تسهم مذكرة تفاهم أرست وقفا لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في تنشيط الملاحة عبر المضيق لفترة وجيزة.

وكان نصف السفن التي عبرت الأحد يرفع العلم الإيراني.

ومن بين السفن غير الإيرانية، عبرت سفينتان فقط وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهما قيد التشغيل، سلكت إحداهما المسار الإيراني، فيما مرّت الأخرى عبر ممر الملاحة المعتمد في زمن السلم، والذي حذّرت المنظمة البحرية الدولية من أنه غير آمن حاليا بسبب خطر الألغام البحرية.

وبحسب “كبلر”، لم تعبر أي سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع المسار العُماني وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها قيد التشغيل.

لكن بارون غوبتا، المحلل لدى شركة “فانغارد تك” للاستخبارات البحرية، قال إن الممر المدعوم من الولايات المتحدة في الجزء الجنوبي من المضيق لا يزال مستخدما.

وأوضح لوكالة فرانس برس الاثنين أن بعض عملاء الشركة عبروا هذا المسار بدعم أميركي.

واضاف غوبتا أن “الولايات المتحدة قادرة على تقديم الدعم للسفن، من خلال إسقاط المقذوفات مثلا أو إرشادها إلى أفضل توقيت للعبور”. لكن المخاطر لا تزال مرتفعة.

وأوضح أن “أي سفينة تعتبرها إيران مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، أو تعبر من دون تنسيق مع السلطات الإيرانية أو خارج المسارات التي تحددها طهران، قد تخضع لتدقيق مشدد”.

ووفقا للمنظمة البحرية الدولية، تعرضت أربع سفن لهجمات منذ بداية تموز/يوليو، فيما أعلنت إيران الاثنين أنها أطلقت “طلقات تحذيرية” على سفينتين حاولتا عبور هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهّد الاثنين بفرض رسوم على جميع الشحنات العابرة للمضيق لتمويل إبقائه مفتوحا، وبإعادة فرض حصار رُفع الشهر الماضي عن الموانئ الإيرانية.

لمك/ع ش/ب ق