سفير: إسرائيل تسعى لجهود حقيقية بشأن قدرات إيران النووية وليس مزيدا من الكلام

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واشنطن (رويترز) – قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل تسعى لبذل جهود حقيقية بشأن قدرات إيران النووية من خلال اجتماع يوم الجمعة بين وزراء أوروبيين وإيرانيين، وليس مجرد جولة أخرى من المحادثات.

وأضاف لصحفيين في الأمم المتحدة “شهدنا محادثات دبلوماسية على مدى العقود القليلة الماضية، وننظر إلى نتائجها… إذا بُذلت جهود حقيقية لتفكيك قدرات إيران، فهذا أمر يمكننا النظر فيه، ولكن إذا كان الأمر أشبه بجلسة أخرى ومناقشات، فلن ينجح الأمر”.

وتابع “إذا كانت مجرد جولة أخرى من المحادثات، فهذا أمر لا يمكننا قبوله”.