سفير: إسرائيل متقدمة على الجدول الزمني فيما يتعلق بأهداف الحرب في إيران

1دقيقة

باريس 10 مارس آذار (رويترز) – قال جوشوا زاركا، سفير إسرائيل لدى فرنسا اليوم الثلاثاء إن إسرائيل متقدمة على الجدول الزمني فيما يتعلق بتحقيق أهداف الحرب في إيران مثل إضعاف السلطات لتمكين الشعب الإيراني من التحكم في مصيره.

وأضاف زاركا في مقابلة مع قناة بي.إف.إم.تي.في التلفزيونية الفرنسية أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد من نزع سلاح جماعة حزب الله، وأنه ليس لديه علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)