The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سفير: إسرائيل متقدمة على الجدول الزمني فيما يتعلق بأهداف الحرب في إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 10 مارس آذار (رويترز) – قال جوشوا زاركا، سفير إسرائيل لدى فرنسا اليوم الثلاثاء إن إسرائيل متقدمة على الجدول الزمني فيما يتعلق بتحقيق أهداف الحرب في إيران مثل إضعاف السلطات لتمكين الشعب الإيراني من التحكم في مصيره.

وأضاف زاركا في مقابلة مع قناة بي.إف.إم.تي.في التلفزيونية الفرنسية أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد من نزع سلاح جماعة حزب الله، وأنه ليس لديه علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية