The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سفير: الهند تلقت دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام لغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نيودلهي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأحد، شاركه سفير واشنطن لدى نيودلهي سيرجيو جور على منصة إكس، أن الرئيس دونالد ترامب وجه دعوة إلى الهند للانضمام إلى مبادرة “مجلس السلام” الرامية إلى وضع حل للنزاعات العالمية.

ولم يتضح حتى الآن موقف الهند من المشاركة في هذه المبادرة، التي ستركز في البداية على غزة. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الدعوة في ظل توتر العلاقة بين نيودلهي وواشنطن بسبب عدم توصل الدولتين إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة البالغة حاليا 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على الدول في أنحاء العالم.

ووجه ترامب دعوات إلى نحو 60 دولة للمشاركة في هذه المبادرة، من بينها باكستان التي قالت حكومتها في وقت سابق من اليوم إنها ستشارك في الجهود الدولية من أجل إحلال السلام والأمن في قطاع غزة.

(إعداد محمد علي فرج وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية