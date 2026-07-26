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سفير: ترامب يمنح المحادثات مع إيران “فرصة محدودة”

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1دقيقة

واشنطن 26 يوليو تموز (رويترز) – قال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران “فرصة محدودة”.

وذكر مايك والتس لقناة (فوكس نيوز) “إنه يمنح المفاوضات متنفسا، ويمنحها فرصة محدودة”.

ولم يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات، لكن القتال بين إيران والولايات المتحدة شهد هدوءا نسبيا في مطلع الأسبوع. فقد أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) القصف بعد 13 ليلة شهدت تصاعد الضربات، ولم ترد أي تقارير في مطلع الأسبوع عن هجمات إيرانية على دول الخليج العربية.

وسئل مسؤول كبير في إدارة ترامب أمس السبت عن هذا الهدوء فقال إن الرئيس “كان واضحا على الدوام في تفضيله الدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية”.

(إعداد محمد أيسم وعلي خفاجي للنشرة العربية)

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