سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: نتائج لجنة تحقيق بشأن غزة “صخب تشهيري”

برلين (رويترز) – رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رفضا قاطعا يوم الثلاثاء نتائج لجنة تحقيق أفادت بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، ووصفها بأنها “صخب تشهيري”.

وقال السفير دانيال ميرون في جنيف إن التقرير “مشين” و”كاذب”. وخلص التقرير أيضا إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

(تغطية صحفية إيما فارج- إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
36 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
