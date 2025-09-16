سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: نتائج لجنة تحقيق بشأن غزة “صخب تشهيري”

برلين (رويترز) – رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رفضا قاطعا يوم الثلاثاء نتائج لجنة تحقيق أفادت بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، ووصفها بأنها “صخب تشهيري”.

وقال السفير دانيال ميرون في جنيف إن التقرير “مشين” و”كاذب”. وخلص التقرير أيضا إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

(تغطية صحفية إيما فارج- إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)