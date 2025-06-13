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سفير إسرائيل لدى فرنسا: لم نخطر باريس سلفا بالهجمات على إيران

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باريس (رويترز) – قال جوشوا زاركا سفير إسرائيل لدى فرنسا يوم الجمعة إن إسرائيل لم تخطر باريس سلفا بالهجوم الذي شنته على إيران لأنها لم تعد حليفا مقربا كما كانت من قبل.

وأضاف أن الهجمات على إيران ستستمر لأيام بهدف وقف برنامج طهران النووي.

وتولى زاركا من قبل الملف الإيراني في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال لراديو آر.تي.إل “الدولة الفرنسية منذ فترة معينة لم تعد مقربة كما كانت من قبل… إنها حليف لكن ليس لدرجة إخطارها مسبقا بشأن عملية مماثلة”.

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