سفير إيران: سمحنا لسفن هندية بعبور مضيق هرمز

نيودلهي 14 مارس آذار (رويترز) – قال سفير إيران لدى الهند محمد فتح علي اليوم السبت إن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز، مؤكدا بذلك استثناء نادرا من إغلاق عطل إمدادات الطاقة العالمية.

ولم تتضمن التصريحات التي أدلى بها فتح علي خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة إنديا توداي أي تأكيد لعدد السفن التي تم السماح لها بالمرور بأمان.

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران إلى حد بعيد حركة الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها والذي يمر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في العالم.

(إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة للنشرة العربية)