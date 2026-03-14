The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سفير إيران: سمحنا لسفن هندية بعبور مضيق هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نيودلهي 14 مارس آذار (رويترز) – قال سفير إيران لدى الهند محمد فتح علي اليوم السبت إن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز، مؤكدا بذلك استثناء نادرا من إغلاق عطل إمدادات الطاقة العالمية.

ولم تتضمن التصريحات التي أدلى بها فتح علي خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة إنديا توداي أي تأكيد لعدد السفن التي تم السماح لها بالمرور بأمان.

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران إلى حد بعيد حركة الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها والذي يمر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في العالم.

(إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

