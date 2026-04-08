سفير إيراني: طهران ستتعامل بحذر مع المفاوضات

جنيف 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال علي بحريني السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف لرويترز اليوم الأربعاء إن طهران ستتعامل بحذر مع مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة نظرا للفجوة الكبيرة في الثقة وإن الحرب ستؤثر على النظام القانوني لمضيق هرمز من الآن فصاعدا.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب لم يسبق له مثيل في إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن ترامب عن الاتفاق في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء قبل ساعتين فقط من انقضاء مهلة نهائية حددها لإيران من أجل فتح مضيق هرمز وإلا فستواجه فناء “حضارتها بالكامل”.

وذكر بحريني “لا نضع أي ثقة في الطرف الآخر. قواتنا العسكرية تبقي على جاهزيتها… لكن في الوقت الحالي، سنتوجه للمفاوضات لنرى مدى جدية الطرف الآخر”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه وجه دعوة إلى الوفدين الإيراني والأمريكي للاجتماع في إسلام اباد يوم الجمعة في أول محادثات سلام رسمية منذ بدء الحرب، مضيفا أن الرئيس الإيراني أكد مشاركته في هذه المحادثات.

واختتمت جولات المحادثات النووية السابقة في جنيف أواخر فبراير شباط بتحقيق بعض التقدم لكنها لم تفض إلى نتيجة حاسمة، وكان من المقرر استئنافها في الأسبوع التالي في فيينا قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران بعد يومين.

وقال بحريني “لهذا السبب، فإن كل شيء في الوقت الراهن مؤقت، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز”.

* بحريني: الحرب أثرت على الإطار القانوني لمضيق هرمز

قال بحريني إن مرور السفن عبر المضيق بعد وقف إطلاق النار سيعتمد على مدى تقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة والمحادثات بين إيران وسلطنة عُمان.

وأضاف “خلال هذين الأسبوعين، لن تسير الأمور كما كانت قبل الحرب”، مشيرا إلى أن السفن ستكون ملزمة بتقديم بيانات تشمل اسم السفينة ومالكها وتفاصيل حول حمولتها.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى مطلع على المحادثات لرويترز في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن من الممكن فتح المضيق بشكل محدود يومي الخميس أو الجمعة بالتنسيق مع الجيش الإيراني قبل انعقاد محادثات إسلام اباد.

وذكر بحريني “أثرت هذه الحرب على كل شيء. ومن بين هذه الأمور النظام القانوني لمضيق هرمز، على أن تناقش التفاصيل وتحسم لاحقا”.

وأضاف أن إيران تسعى للحصول على ضمانات تحول دون استخدام خصومها المضيق كمنصة لشن هجمات عليها.

وحث بحريني إسرائيل على الالتزام بالهدنة في لبنان، قائلا إن أي هجمات إسرائيلية إضافية على البلاد ستزيد الوضع تعقيدا وسيترتب عليها “بعض التداعيات”. وقال إن وقف إطلاق النار يمثل انتصارا لإيران وإن الولايات المتحدة وإسرائيل أخطأتا في تقدير قوة الرد الإيراني.

(إعداد سلمى نجم وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)