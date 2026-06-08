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سفير إيران في موسكو: مضيق هرمز سيفتح لكن برسوم عبور

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8 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت صحيفة إزفستيا الروسية اليوم الاثنين عن كاظم جلالي سفير إيران لدى موسكو قوله إن مضيق هرمز سيفتح لكن بشروط جديدة ستحددها إيران وسلطنة عمان، بما في ذلك دفع رسوم للعبور.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى انخفاض كبير في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد قبل نشوب الحرب مرور خُمس نفط العالم. وتمكنت عدة ناقلات من مغادرة الخليج في الآونة الأخيرة، لكن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال أقل من معدلاتها المعتادة بكثير.

وقال جلالي للصحيفة في مقابلة نشرت اليوم الاثنين “بالطبع، سيفتح هذا المضيق، لكن بشروط جديدة تحددها السلطات الإيرانية والعمانية”.

وأضاف “ندرك أن إيران وسلطنة عمان تقدمان خدمات معينة تتعلق بهذا المضيق. وسيتم تحصيل رسوم مقابل تلك الخدمات”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.

وتمسكت إيران بأن يسمح لها أي اتفاق دائم لإنهاء الحرب بالمطالبة برسوم من السفن التي تمر عبر المضيق، والتي ستختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها والظروف السائدة.

ويعارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الموقف بشدة. وفي أواخر مايو أيار، حذرت الولايات المتحدة سلطنة عمان من مغبة المشاركة في أي جهود مع إيران لفرض رسوم، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن سفير سلطنة عمان أبلغه بعدم وجود أي خطط لفرض مثل هذه الرسوم.

وأعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها قصفت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران، حتى بعد أن أفادت تقارير بأن ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن المزيد من الهجمات.

وقالت اليابان، التي استوردت حوالي 95 بالمئة من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط قبل الحرب، إنها لم تدفع أي رسوم بعد مرور ناقلة نفط خام مرتبطة باليابان عبر الممر المائي في مايو أيار.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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