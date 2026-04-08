سفير إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ستتعامل بحذر مع المفاوضات مع أمريكا
جنيف 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال علي بحريني السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف لرويترز اليوم الأربعاء إن طهران ستتعامل بحذر مع مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة نظرا للفجوة الكبيرة في الثقة وستبقى على أهبة الاستعداد العسكري.
وأضاف أن الحرب ستؤثر على النظام القانوني لمضيق هرمز من الآن فصاعدا.
وتابع قائلا “لا نضع أي ثقة في الطرف الآخر. قواتنا العسكرية تبقي على جاهزيتها… لكن في الوقت الحالي، سنتوجه للمفاوضات لنرى مدى جدية الطرف الآخر”.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية )