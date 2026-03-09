سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة يحث على تهدئة صراع الشرق الأوسط

جنيف 9 مارس آذار (رويترز) – دعا جمال جمعة المشرخ سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين إلى خفض تصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران والعودة إلى المفاوضات.

وارتفعت أسعار النفط مع خفض بعض كبار المنتجين الإمدادات، وتراجعت أسواق الأسهم بشكل حاد منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، وقصفت إيران دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، مما تسبب في اضطرابات في السفر والأعمال.

وقال المشرخ للصحفيين في جنيف “خفض التصعيد، ثم خفض التصعيد ثم خفض التصعيد. هذا هو موقفنا الثابت، وسنواصل طرحه”.

والإمارات إحدى ست دول خليجية تعرضت لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية منذ بدء الحرب.

وذكر المشرخ أن الإمارات تعرضت لأكثر من 1400 هجوم في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 114 آخرين.

وأضاف السفير أن استهداف إيران للبنية التحتية المدنية في الإمارات، بما في ذلك محطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة، أمر مقلق وغير مقبول.

وتابع “مستعدون تماما لحماية هذه المواقع الحيوية”.

لكنه قال إن قواعد الإمارات لن تُستخدم في شن هجمات على إيران على الرغم من استهداف بلاده “بصورة غير مبررة”.

ويقول المسؤولون الأمريكيون في الأساس إن هدف واشنطن هو تدمير قدرات إيران الصاروخية وبرنامجها النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه غير مهتم بالتفاوض مع طهران، وأشار إلى أن الحرب لن تنتهي إلا عندما لا يكون لإيران جيش فعال أو قيادة تتولى زمام السلطة.

