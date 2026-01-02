The Swiss voice in the world since 1935
سفير السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي باليمن رفض منح تصريح هبوط لطائرة وفد من المملكة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في منشور على إكس اليوم الجمعة إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا سعوديا في عدن أمس.

وأضاف أن الزبيدي أصدر توجيهات بإغلاق حركة الطيران في المطار.

وتوقفت الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، البوابة الدولية الرئيسية للمناطق اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، أمس الخميس.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

