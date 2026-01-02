سفير السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي باليمن رفض منح تصريح هبوط لطائرة وفد من المملكة
2 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في منشور على إكس اليوم الجمعة إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا سعوديا في عدن أمس.
وأضاف أن الزبيدي أصدر توجيهات بإغلاق حركة الطيران في المطار.
وتوقفت الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، البوابة الدولية الرئيسية للمناطق اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، أمس الخميس.
