سفير طهران لدى باكستان: وفد إيران يصل إلى إسلام اباد اليوم

نيودلهي 9 أبريل نيسان (رويترز) – قال رضا أميري مقدم سفير إيران لدى باكستان اليوم الخميس إن وفدا من بلاده سيصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد مساء اليوم الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى حل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكتب السفير في منشور على إكس “على الرغم من شكوك الرأي العام الإيراني بسبب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الإسرائيلي… يصل الوفد الإيراني الليلة إلى إسلام اباد لإجراء محادثات جادة بناء على النقاط العشر التي اقترحتها إيران”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)