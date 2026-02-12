سفينة “أم الإمارات” الإنسانية تبحر نحو غزة محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات

أبحرت سفينة المساعدات الإنسانية “أم الإمارات” متجهة إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّ الأمر يأتي “تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن منظومة العمل الإنساني الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة”.

وتشارك في تجهيز حمولة السفينة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل مواد غذائية، ومواد إيواء، ومستـلزمات طبية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الأسر المتضررة في قطاع غزة، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة أنّ المساعدات الغذائية تتضمن “طروداً غذائية، ومواد غذائية لدعم المطابخ الشعبية، إلى جانب التمور، كما تشمل مواد الإيواء ملابس كسوة العيد، وحقائب إغاثية، وخياماً، إضافة إلى مستلزمات صحية للأسر، في إطار تعزيز مقومات العيش الكريم للأسر المتضررة”.

