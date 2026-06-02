سفينة ترفع علم بنما أُصيبت الاثنين بـ”صاروخ” قبالة جنوب العراق (مصدران أمنيان)

afp_tickers

2دقائق

قال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إن سفينة شحن ترفع علم بنما أُصيبت الاثنين بـ”صاروخ” قبالة جنوب العراق، ما ألحق أضرارا بها.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت الإثنين بوقوع انفجار في سفينة شحن “على بُعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق أم قصر”، بعد إصابتها بـ”مقذوف مجهول”. وأعلنت في وقت لاحق إصابة السفينة مرة ثانية، ما أدّى إلى اندلاع حريق تمّ إخماده”.

وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس الثلاثاء، إن السفينة “أصيبت بصاروخ كروز انطلق من الأراضي الإيرانية، بعدما فرّغت حمولتها” في ميناء أم قصر، ما أدّى إلى إلحاق “إصابة بالغة” بها “وتسرّب المياه إلى داخلها”.

وفي وقت متأخر الإثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية “استهدفت سفينة +إم إس سي ساريسكا+ MSC Sariska المملوكة للعدو الأميركي الصهيوني، بواسطة صاروخ كروز” ردّا على “الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الأميركي (…) على السفينة الإيرانية +ليون ستار+ في خليج عمان”.

وأكّد مسؤول أمني عراقي ثاني لفرانس برس الثلاثاء، أن “سفينة حاويات مسجلة في سويسرا وترفع علم بنما (…) أصيبت الاثنين بصاروخ أحدث انفجارا من داخل إلى خارج” السفينة.

وأشار إلى أنها “سُحبت بعد ذلك نحو المياه الدولية”.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” لتتبّع السفن، ترفع “إم إس سي ساريسكا MSC Sariska” علم بنما، وقد انطلقت صباح الاثنين من ميناء أم قصر بجنوب العراق المحاذي للحدود مع الكويت، باتجاه ميناء حمد في قطر.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن العراق استقبال سفن عدة في موانئه الجنوبية المطلّة على الخليج والتي تشكّل منفذه البحري الوحيد، بعدما تأثر اقتصاده بشكل بالغ جرّاء إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/فبراير.

ع ك-كبج/ناش