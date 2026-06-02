The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سفينة ترفع علم بنما أُصيبت الاثنين بـ”صاروخ” قبالة جنوب العراق (مصدران أمنيان)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إن سفينة شحن ترفع علم بنما أُصيبت الاثنين بـ”صاروخ” قبالة جنوب العراق، ما ألحق أضرارا بها.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت الإثنين بوقوع انفجار في سفينة شحن “على بُعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق أم قصر”، بعد إصابتها بـ”مقذوف مجهول”. وأعلنت في وقت لاحق إصابة السفينة مرة ثانية، ما أدّى إلى اندلاع حريق تمّ إخماده”. 

وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس الثلاثاء، إن السفينة “أصيبت بصاروخ كروز انطلق من الأراضي الإيرانية، بعدما فرّغت حمولتها” في ميناء أم قصر، ما أدّى إلى إلحاق “إصابة بالغة” بها “وتسرّب المياه إلى داخلها”.

وفي وقت متأخر الإثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية “استهدفت سفينة +إم إس سي ساريسكا+ MSC Sariska المملوكة للعدو الأميركي الصهيوني، بواسطة صاروخ كروز” ردّا على “الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الأميركي (…) على السفينة الإيرانية +ليون ستار+ في خليج عمان”.

وأكّد مسؤول أمني عراقي ثاني لفرانس برس الثلاثاء، أن “سفينة حاويات مسجلة في سويسرا وترفع علم بنما (…) أصيبت الاثنين بصاروخ أحدث انفجارا من داخل إلى خارج” السفينة.

وأشار إلى أنها “سُحبت بعد ذلك نحو المياه الدولية”.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” لتتبّع السفن، ترفع “إم إس سي ساريسكا MSC Sariska” علم بنما، وقد انطلقت صباح الاثنين من ميناء أم قصر بجنوب العراق المحاذي للحدود مع الكويت، باتجاه ميناء حمد في قطر. 

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن العراق استقبال سفن عدة في موانئه الجنوبية المطلّة على الخليج والتي تشكّل منفذه البحري الوحيد، بعدما تأثر اقتصاده بشكل بالغ جرّاء إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/فبراير.

ع ك-كبج/ناش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية