سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة يونيفيل تسقط طائرة مسيرة قبالة لبنان

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من راشيل مور

برلين (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الألمانية لرويترز إن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أسقطت يوم الخميس طائرة مسيرة قبالة الساحل اللبناني.

يأتي ذلك وسط تزايد القلق بشأن سلامة قوات الأمم المتحدة في لبنان.

وتعرضت مواقع اليونيفيل لإطلاق نار منذ أن شنت إسرائيل عملية برية ضد جماعة حزب الله في الأول من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار قلق حكومات أوروبية مشاركة في المهمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة “السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيرة مجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة”، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها.

وأضاف أن السفينة الحربية لودفيجشافن أم راين تواصل مهامها.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للجيش الألماني إن الجسم استهدفته أنظمة دفاعية.

وأضاف في بيان عبر البريد الإلكتروني “مصدر إطلاق الجسم الطائر غير معروف”.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن الواقعة.

* دعوة للانسحاب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة إلى سحب قواتها من لبنان، ووصف ما تردد عن أن إسرائيل تخطط لاستهداف اليونيفيل بأنه “كذب تماما”.

وقالت الأمم المتحدة إن خمسة من أفراد اليونيفيل أصيبوا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين يوم الأربعاء “ندعو الجميع إلى عدم عرقلة اليونيفيل في تنفيذ تفويضها. هذا هو رأي الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بالإجماع والأمم المتحدة أيضا”.

وتركز مشاركة ألمانيا في المهمة على تسيير دوريات في المياه قبالة لبنان بوجود نحو 150 جنديا في المتوسط، وفقا للجيش الألماني.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن قيادة العمليات المشتركة الألمانية أن استهداف الجسم الطائر وقع شمال غربي قاعدة لليونيفيل في الناقورة بعيدا عن الساحل لكن قرب السفينة الحربية الألمانية.

وأضاف التقرير أن أجزاء من الطائرة المسيرة انتشلت لأغراض التحقيق. ورفض الجيش الألماني التعليق على التقرير.