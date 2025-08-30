The Swiss voice in the world since 1935
سفينة حربية أميركية تدخل قناة بنما متّجهة إلى الكاريبي (ا ف ب)

شاهد صحافيو وكالة فرانس برس الطراد الأميركي قاذف الصواريخ الموجهة “ليك إيري” وهو يدخل قناة بنما من المحيط الهادئ باتجاه الكاريبي مساء الجمعة وسط انتشار ثلاث سفن حربية أميركية قبالة سواحل فنزويلا.

وشهد صحافيو وكالة فرانس برس مرور السفينة الحربية عبر القناة من جهة المحيط الهادئ قرابة الساعة 21,30 بالتوقيت المحلي (02,30 بتوقيت غرينيتش السبت) واتجاهها شرقا نحو المحيط الأطلسي.

وبقيت السفينة التي تحمل الرقم 70 المرسوم باللون الأسود على هيكلها راسية في اليومين الأخيرين في ميناء رودمان عند مدخل القناة من جانب المحيط الهادئ.

وأعلنت الولايات المتحدة إرسال عدة سفن حربية إلى الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات.

وكشفت واشنطن الأسبوع الماضي نشر ثلاث مدمرات قاذفة للصواريخ من طراز “أرلي بورك” قبالة سواحل فنزويلا.

والثلاثاء قال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن الرئيس الأميركي قرر أيضا إرسال الطراد “ليك إيري” القاذف للصواريخ والغواصة الهجومية بدفع نووي “نيوبورت”.

وردا على ذلك، أعلنت فنزويلا إرسال سفن تابعة للبحرية ومسيّرات دورية في مياهها الإقليمية.

وتتواجه وواشنطن وكراكاس منذ سنوات. وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على نظيره الفنزويلي تيكولاس مادرو الذي لم تعترف الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن بإعادة انتخابه في تموز/يوليو 2024.

وضاعفت إدارة ترامب في مطلع آب/أغسطس إلى 50 مليون دولار المكافأة التي رصدتها لمن يوفر أي معلومة تسمح بإلقاء القبض على مادورو الذي تتهمه بإدارة “كارتل مخدرات إرهابي”.

