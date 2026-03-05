سفينة حربية إيرانية ثانية تقترب من سريلانكا بعد إغراق فرقاطة

أعلنت سريلانكا أن سفينة حربية إيرانية ثانية تتوجه إلى مياهها الإقليمية الخميس، بعد يوم على تدمير غواصة أميركية فرقاطة إيرانية أخرى ما تسبب في مقتل 84 عنصرا من طاقمها على الأقل.

وقال وزير الإعلام ناليندا جاياتيسا إن سفينة حربية إيرانية ثانية موجودة قرب المياه السريلانكية، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ويجتمع الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي مع مسؤولين الخميس لبحث الرد على طلب إيران السماح بدخول السفينة الحربية إلى المياه الإقليمية للجزيرة، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية.

وأفادت المصادر بأن السفينة التي عرفوا عنها باسم “آيريس بوشهر” تحمل ما يقرب من 300 من أفراد الطاقم والمتدربين.

وهناك مخاوف من أن تلقى السفينة مصير الفرقاطة “أيريس دينا” التي أغرقتها غواصة أميركية قبالة سواحل سريلانكا الجنوبية الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 84 عنصرا من طاقمها على الأقل.

وتأتي هذه التطورات على وقع حرب تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت امتدت تداعياتها إلى دول الخليج وبلدان أخرى بما فيها تركيا وأذربيجان.

واتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب “فظاعة” بإغراق الفرقاطة محذّرا من أن واشنطن “ستندم بشدّة” على هذا الهجوم غير المسبوق.

وقال عبر منصة إكس إن “الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل من شواطئ إيران. الفرقاطة دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتقل حوالى 130 بحارا، استُهدفت في المياه الدولية من دون سابق إنذار”.

وكانت السفينة الحربية الإيرانية تبحر بعدما شاركت في مناورات عسكرية في ميناء فيساخاباتنام في شرق الهند.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وأعلن وزير خارجية سريلانكا فيجيتا هيراث أنه تحدث مع عراقجي الأربعاء “للتعبير عن قلقه البالغ” إزاء تصاعد الأعمال العدائية والدعوة إلى حوار دبلوماسي.

في الأثناء، فتحت السلطات السريلانكية تحقيقا في الهجوم في مدينة غالي الجنوبية حيث أمر كبير القضاة ساميرا دودانغودا بتشريح الجثث.

يمكن لمشرحة غالي استيعاب نحو 25 جثة في وقت واحد، لكنها استقبلت جثث البحارة الإيرانيين الـ84 الأربعاء، وقال موظفون في المستشفى إن السلطات تسارع إلى تجهيز حاويات شحن مبردة لحفظ الرفات حتى استكمال الإجراءات القانونية.

وأفاد المتحدث باسم البحرية بوديكا سامباث بأن السلطات تواصل البحث عن البحارة المفقودين.

وقالت سريلانكا في وقت سابق إن 180 شخصا، وهو عدد أكبر من الرقم الإيراني المعلن، كانوا على متن السفينة عندما أصيبت بطوربيد، فيما وصف وزير الدفاع الأميركي الهجوم وتداعياته بأنه “موت صامت”.

وأفاد الفريق الطبي لمستشفى غالي بأن 32 إيرانيا اُنقذوا ما زالوا يخضعون للعلاج في ظل حماية أمنية مشددة، وأضاف أن المصابين القادرين على السير سيتم تسريحهم قريبا.

وقالت ممرضة في المستشفى لم تكشف عن هويتها إن “معظمهم أصيبوا بجروح طفيفة، لكن عددا منهم أصيبوا بكسور وحروق”.

ورفض مسؤول في السفارة الإيرانية حضر إلى المستشفى التعليق على الهجوم.

وذكر الناطق باسم البحرية السريلانكية بوديكا سامباث في تصريح لفرانس برس أن سفن البحرية تواصل البحث عن البحارة الإيرانيين المفقودين.

ووجهت الفرقاطة نداء استغاثة فجر الأربعاء لكنها غرقت بالكامل قبل وصول سفينة إنقاذ سريلانكية إلى الموقع.

التزمت سريلانكا الحياد ودعت مرارا إلى الحوار لحل النزاع في الشرق الأوسط.

