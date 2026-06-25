سفينة شحن تبلغ عن هجوم محتمل خلال عبورها مضيق هرمز

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لندن/أثينا 25 يونيو حزيران (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لما يشتبه أنه هجوم أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان.

وتعمل المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة حاليا على مساعدة السفن على مغادرة الخليج، حيث تقطعت السبل بمئات منها منذ اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير شباط.

وذكرت الهيئة أن السفينة أفادت بتعرض جانبها الأيمن لإصابة بمقذوف على بعد 7.5 ميل بحري إلى الجنوب الشرقي لمنطقة في عمان.

وقال مصدر أمني بحري آخر إن السفينة ربما استُهدفت بمسيرة، لكن لم يتضح بعد من نفذ الضربة.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إن العبور الآمن للمضيق لن يكون ممكنا إلا عبر المسارات التي تحددها إيران، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات بحق السفن التي لا تلتزم بهذه التعليمات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي كان يقوم بجولة في الخليج هذا الأسبوع، قبل هذه الواقعة “إذا هددت إيران أو منعت السفن في المضيق، فستكون هناك مشكلة”.

وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة في أعقاب هذه الواقعة، الأمر الذي قال محللون إنه أثار مجددا المخاوف المتعلقة بالمدة التي ربما تستغرقها تدفقات النفط في الخليج للعودة إلى مستوياتها الطبيعية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية التداولات مع تزايد تفاؤل المتداولين بعد عبور العديد من السفن لمضيق هرمز. وعند تراجع الأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة، بلغت أسعار العقود الآجلة للخام أيضا أقل مستوياتها منذ 27 فبراير شباط، أي قبل يوم من اندلاع الحرب.

لكن بحلول الساعة 1602 بتوقيت جرينتش اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 93 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل. وصعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 71.50 دولار للبرميل.

وأفادت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية وثلاثة مصادر أمنية بحرية بأن السفينة التي تعرضت للإصابة هي ناقلة الحاويات إيفر لافلي التي ترفع علم سنغافورة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن التقييمات الأولية رجحت أن الواقعة تعد هجوما.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الضربة تسببت في أضرار بجسر القيادة على متن السفينة، دون وقوع إصابات أو تأثير بيئي، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من شركة إيفرجرين التايوانية المالكة للسفينة.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب وجوناثان سول ورينيه مالتيزو ويانيس سوليوتيس – شارك في التغطية سكوت ديسافينو – إعداد شيرين عبد العزيز ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)