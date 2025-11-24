The Swiss voice in the world since 1935
سفينة شراعية اصطدمت بجسر بروكلين في نيويورك تعود إلى المكسيك

تم نشر هذا المحتوى على
عادت السفينة الشراعية التي اصطدمت بجسر بروكلين في مدينة نيويورك في أيار/مايو إلى المكسيك الأحد لمناسبة حفل رسمي، بعد ستة أشهر من الحادث الذي أوقع قتيلين وعددا من الجرحى.

وتحطمت الصواري الثلاث لسفينة “كواوتيموك” البالغ طولها 48,2 مترا عند اصطدامها بالجسر الشهير في 17 أيار/مايو الفائت فيما كان المارة يستمتعون بأمسية ربيعية لطيفة، ما تسبب بمقتل اثنين من البحارة وإصابة حوالى عشرين شخصا.

وأظهر التحقيق الأميركي أن السفينة الشراعية كانت تتراجع للخلف أثناء زيادة سرعتها وقت وقوع الحادث.

عادت السفينة إلى المكسيك للمشاركة في احتفال بعنوان “توطيد استقلال المكسيك في البحر”، وهي مناسبة تخلد ذكرى استسلام إسبانيا للقوات المكسيكية في حصن سان خوان دي أولوا في فيراكروز عام 1825.

أشادت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم من على منصة السفينة، بالضحيتين اللذين وقعا في الحادثة، وهما طالبان عشرينيان.

وقالت “ستبقى ذكراهما وتفانيهما محفورتين إلى الأبد في قلوبنا، قلوب الشعب المكسيكي وبلدنا”.

