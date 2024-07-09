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سفينة لميرسك تبلغ عن استهدافها بجسم طائر في خليج عدن

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دبي (رويترز) – قالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إن إحدى سفنها، وهي السفينة ميرسك سنتوسا، أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وقالت ميرسك لرويترز إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية يوم الثلاثاء أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي نشطون باليمن.

وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني. ويقول الحوثيون إنهم يشنون تلك الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين.

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