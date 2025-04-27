سقوط تسعة قتلى دهسا خلال مهرجان بفانكوفر في كندا

afp_tickers

5دقائق

سقط تسعة قتلى وعدد من الجرحى بعدما دهس سائق بسيارته حشدا في مهرجان شعبي كانت تقيمه الجالية الفيليبينية في فانكوفر في غرب كندا، وقد استبعدت الشرطة الأحد فرضية “العمل الإرهابي”.

وفي حين ندّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بـ”هجوم دهسا بسيارة” وأشار إلى إصابة أكثر من 20 شخصا، قالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس “حتى الآن، نؤكد مقتل تسعة أشخاص بعدما دهس رجل بسيارته حشدا من الناس الليلة الماضية في مهرجان لابولابو”.

قبل ذلك كانت الشرطة أشارت إلى أنها “على قناعة بأن هذا الحادث ليس عملا إرهابيا”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الدوافع المحتملة للفاعل.

وكان كارني قد أعلن في منشور على منصة إكس “نحن كلنا في حداد معكم”. وكان من المقرر أن يزور مقاطعة بريتيش كولومبيا التي تضم فانكوفر في إطار آخر تجمعاته الانتخابية.

وأفاد المتحدث باسم شرطة فانكوفر ستيف راي بأنّ السائق البالغ 30 عاما، هو “مشتبه به (تصرّف بشكل) منفرد” معروف لدى الشرطة وتمّ القبض عليه في مكان الحادث من قبل الحشد الموجود في المكان.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعيد الساعة 20,00 السبت بالتوقيت المحلي (الثالثة فجر الأحد بتوقيت غرينتش) في حي سانست أون فرايزر في المدينة الواقعة في غرب البلاد.

وفق الشرطة “كان الحشد كثيفا” في الموقع.

وروت أبيغيل أنديسو لصحيفة “فانكوفر صن” المحلية، أنّها كانت مع أصدقائها في المهرجان عندما سمعت جلبة ثمّ صراخا.

وقالت “كانت هناك جثث. تمّ سحقها. وكان البعض مقتولا في مكان الحادث”.

– “صادم للغاية” –

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تمكّنت وكالة فرانس برس من التحقّق من صحّتها، سيارة رباعية الدفع ذات واجهة أمامية متضرّرة بشدّة وكانت متوقّفة في شارع مليء بالحطام بوجود شاحنات لتقديم وجبات سريعة في كل مكان. وعلى بعد أمتار، كان عناصر الإنقاذ يهتمّون بأشخاص ممدّدين على الأرض.

وقالت جين إيدابا-كاستيناتو المكلفة أمن المهرجان لموقع “إز أوسوم” الإخباري المحلي في فانكوفر “رأيت جثثا منتشرة. لم نكن نعرف من نساعد أولا. الأمر صادم للغاية”.

الأحد أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث، رئيس الدولة، عن “حزنه الشديد” إزاء “هذه المأساة الرهيبة”. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأعرب على إكس عن “تضامنه مع الكنديين والجالية الفيليبينية”.

كذلك ندّد الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس بـ”هذا الحادث الرهيب”.

وتقطن غرب كندا جاليات آسيوية عدة، خصوصا من الصين والهند والفيليبين، لا سيما في محيط فانكوفر على سواحل المحيط الهادئ”.

وكتب بيار بوالييفر زعيم المحافظين في الانتخابات المقبلة والمنافس الرئيسي لكارني عبر اكس “أتعاطف مع الجالية الفيليبينية وكل الضحايا المستهدفين في هذا الهجوم المجنون” مؤكدا أنه “ينتظر لمعرفة المزيد” حول دوافع المنفذ.

وعلق زعيم اليسار جاميت سينغ عبر اكس أيضا “أتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم فضلا عن الجالية الفيليبينية في فانكوفر”.

– “مأساة” –

في منشور على إنستغرام، قال منظّمو المهرجان “لا نجد الكلمات التي تعبّر عن مدى حزننا العميق إثر هذه المأساة”.

وقع الحادث عندما كان أفراد من الجالية الفيليبينية مجتمعين احتفالا بعيد لابولابو، على ما قال رئيس بلدية فانكوفر كين سيم عبر منصة اكس.

وتُفاقم هذه المأساة التوتر السائد قبل ساعات من توجّه الناخبين الكنديين الإثنين إلى صناديق الاقتراع بعد حملة انتخابية هيمنت عليها مسألة الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتهديدات دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني هو الأوفر حظا للفوز.

بور-ججي/ناش-ح س-ود/ب ق