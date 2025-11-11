سقوط طائرة عسكرية تركية في جورجيا وعلى متنها 20 شخصا على الأقل

4دقائق

أنقرة (رويترز) – سقطت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز سي-130 في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان يوم الثلاثاء وعلى متنها 20 شخصا على الأقل، ولكن لم يتضح بعد عدد الضحايا أو سبب الحادث.

وأظهر مقطع مصور أولي من موقع الحادث قرب حدود أذربيجان قطعا معدنية ملتوية متناثرة على تل عشبي، بينما لا تزال أجزاء من جسم الطائرة مشتعلة وسط تصاعد دخان داكن إلى السماء. وكانت عربات الإطفاء متوقفة على مقربة وحلقت طائرة هليكوبتر على ارتفاع منخفض.

وتظهر لقطة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يبدو الطائرة وهي تتجه نحو الأرض ثم تشتعل فيها النيران. ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة المقطع المصور.

وتوقف الرئيس رجب طيب أردوغان مؤقتا عن تكملة خطاب له في أنقرة ليقدم التعازي فيمن وصفهم بأنهم “شهداء” وهو مصطلح يستخدمه عادة للإشارة ليس فقط إلى قتلى المعارك، بل أيضا أفراد الخدمة الذين يلقون حتفهم في أثناء تأدية واجباتهم العامة.

ولم يُفصح أردوغان أو مكتبه أو الوزارة عن سبب الحادث ولم يقدموا أي تفاصيل عن عدد الضحايا. وذكرت وسائل إعلام محلية، دون ذكر أرقام، أن الطائرة كانت تقل أفرادا من تركيا وأذربيجان.

* فقدان جنود

أظهر بيان رسمي أنه بعد اتصال هاتفي مع أردوغان، ناقش رئيس أذربيجان إلهام علييف “الأنباء المأساوية عن فقدان جنود” في حادث التحطم.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن 20 فردا تركيا كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طاقم الطائرة، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية عن ركاب محتملين من جنسيات أخرى.

وقالت تركيا وجورجيا إنهما تعملان للوصول إلى موقع الحادث.

وتسلم أردوغان رسالة من مساعديه أثناء اختتام خطابه في أنقرة.

وقال “إن شاء الله، سنتجاوز هذا الحادث بأقل الخسائر. رحم الله شهداءنا، وأسكنهم فسيح جناته”.

ونقلت وكالة أنباء إنتر بريس الجورجية عن وزارة الداخلية قولها إن الحادث قيد التحقيق بموجب مادة من القانون الجنائي تتعلق بالنقل الجوي وفقدان الأرواح.

وقالت أذربيجان، وهي حليف وثيق لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، إن الطائرة أقلعت من مدينة غنجة.

من جهتها، قالت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، المُصنعة لطائرة سي-130 هيركوليز التي تستخدمها القوات الجوية على نطاق واسع في أنحاء العالم، إنها تقدم التعازي للمتضررين من الحادث وللقوات الجوية التركية والمواطنين الأتراك.

وقال كريس كارنز المتحدث باسم الشركة “نحن ملتزمون بدعم عملائنا بكل الطرق الممكنة خلال التحقيقات”.

وتعد طائرة سي-130 هيركوليز مخصصة لنقل البضائع والجنود والمعدات. وتصنف بأنها طائرة نقل عسكرية بأربعة محركات توربينية، قادرة على الإقلاع والهبوط من مدارج غير مجهزة.

وبفضل هيكلها المتعدد الاستخدامات، يمكن تشغيلها لأغراض أخرى أيضا، بما في ذلك كطائرة قتالية أو في عمليات الهجوم الجوي والاستطلاع. وتعد اليوم من أبرز طائرات النقل الجوي التكتيكية للعديد من الجيوش.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)