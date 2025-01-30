سقوط طائرة نقل ومروحية في نهر بوتومك بواشنطن إثر اصطدامهما

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تحطّمت طائرة نقل تابعة لخطوط “أميريكن ايرلاينز” على متنها 64 شخصا مساء الأربعاء في نهر بوتومك بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في مجال واشنطن الجوّي قرب مطار “رونالد-ريغن”.

وأعلن الإعلام الأميركي العثور على العديد من الجثث في موقع الحادثة.

وأعلنت قناة “سي بي اس نيوز” التلفزيونية “العثور على 18 جثّة على الأقلّ”، في حين تطرّقت قناة “ان بي سي” إلى “أكثر من عشر”.

ولم تتضّح بعد حصيلة الحادث لكن صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن الجمعية الأميركية للتزلج الفني على الجليد أن العديد من الأعضاء كانوا بين الركاب.

وجاء في البيان “فجعنا بهذه المأساة التي لا توصف وفي بالنا وقلوبنا أسر الضحايا”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان أنه “أُبلغ بالحادثة المروّعة”، سائلا “الله الرحمة للضحايا”.

ثمّ اعتبر في منشور على شبكته “تروث سوشال” أنه كان من الممكن “تفادي الكارثة الجوية” لو تحرّكت المروحية بناء على تعليمات المراقبين الجوّين كي لا تكون “في مسار الاقتراب المماثل” للطائرة في هذه “الليلة الصافية” في واشنطن.

وكتب بالأحرف الكبيرة “ليس جيّدا”.

وفي وقت سابق، كانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” إنه “يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة نقل محلية بشكل مأسوي”.

وأكّدت الشركة الوطنية “أميريكن ايرلاينز” التي أعرب مديرها العام روبرت ايسوم في تسجيل مصوّر عن “حزن عميق” في بيان أن طائرة تابعة لشركتها المحلية “بي اس ايه” كانت تنقل 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم وقت الحادث قرب مطار “رونالد-ريغن” في محيط نهر بوتومك على الحدود بين واشنطن وفرجينيا.

وأعلنت شرطة واشنطن أنه “ما من معلومات مؤكّدة حتى الساعة حول الضحايا”.

– “ظروف صعبة” –

وتجري عملية بحث وإنقاذ واسعة بمشاركة عناصر من الشرطة والإسعاف في موقع الحادثة في مياه بوتومك.

وأكّدت رئيسة بلدية مدينة واشنطن سقوط الطائرة والمروحية في النهر.

وصرّح جون دونيلي، رئيس خدمة الإسعاف في واشنطن خلال مؤتمر صحافي أن “الظروف صعبة جدّا لعناصر الإسعاف”، متطرّقا إلى “صقيع” و”رياح قويّة” و”جليد” في منطقة النهر.

وأعلنت وزيرة الداخلية المعيّنة حديثا كريستي نوم عبر “اكس” عن “تخصيص كلّ موارد خفر السواحل لعمليات البحث والإسعاف في إطار هذا الحادث المروّع”.

وأوردت صحيفة “واشنطن بوست” عن إخراج أشخاص عدة من المياه من دون العلم إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة.

وتوجّهت إلى الموقع عشرات الشاحنات التابعة لخدمة الإسعاف بعضها يجرّ قاطرات عليها زوارق مطاطية.

ونقلت قناة “سي ان ان” عن الشاهد اري شولمان قوله “خيّل لي رؤية حادث الاصطدام” مع “ضوء أصفر قويّ جدّا”، وذلك عندما كان بسيارته على طريق سريع بين العاصمة واشنطن وفرجينيا اللتين يفصل بينهما نهر بوتومك.

وأفادت المعلومات الأولى الصادرة عن الهيئة الأميركية الناظمة للطيران (اف ايه ايه) بأن طائرة من صنع “بومباردييه” لشركة “بي اس ايه” التابعة لمجموعة “أميريكن ايرلاينز” قامت “في علوّ متوسّط بالاصطدام” بمروحية من طراز “سيكورسكي اتش-60” وهي على وشك الهبوط في مطار ريغن الواقع على تخوم واشنطن ونهر بوتومك.

وفي وسع طائرة من هذا القبيل نقل ما يصل إلى 78 شخصا. أما المروحية المعروفة باسم “بلاك هوك”، ففي وسعها نقل 15 شخصا.

وأوضح مسؤول في البنتاغون أن ثلاثة عسكريين كانوا في المروحية وأكّدت ناطقة باسم الجيش أن المروحية كانت تقوم بـ”رحلة تدريبية”، وفق معلومات تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وزير الدفاع الجديد بيت هيغسيث.

وأقلعت الطائرة من ويتشيتا في كنساس وكان من المفترض أن تحطّ في واشنطن عند الساعة 21,00(2,00 من يوم الخميس بتوقيت غرينيتش).

وأعلنت إدارة مطار “رونالد-ريغن” منذ اللحظات الأولى لما سمّته “حادثا جويّا” عن “تعليق” كلّ عمليات الهبوط والإقلاع.

وقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “التعازي لأسر الضحايا” وأحبائهم، معربا على شبكات التواصل الاجتماعي عن “التضامن مع الرئيس ترامب والشعب الأميركي في هذه المأساة”.

بورز-نر/م ن/الح