سقوط قذيفة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

18 مارس آذار (رويترز) – ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت منطقة قريبة من محطة بوشهر للطاقة النووية مساء أمس الثلاثاء، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في منشور على موقع إكس إن إيران أبلغتها بأن “قذيفة أصابت موقع محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء. ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بالمحطة أو إصابات بين الموظفين”.

وجاء هذا الهجوم في الأسبوع الثالث من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكرر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي دعوته للتحلي بضبط النفس إلى أقصى حد خلال الصراع لتجنب خطر وقوع حادث نووي.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الهجوم في وقت سابق، إذ ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن القذيفة أصابت محيط محطة الطاقة النووية في مدينة بوشهر الساحلية حوالي الساعة السابعة مساء أمس بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش).

ونددت روس آتوم، شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، بالهجوم وقالت إن مستويات الإشعاع حول المحطة، التي بدأت شركة ألمانية في بنائها في السبعينيات وأكملتها روسيا لاحقا، طبيعية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)