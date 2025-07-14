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سقوط مسيرتين في حقل خورمالا النفطي بكردستان العراق

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بغداد (رويترز) – قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان يوم الاثنين إن طائرتين مسيرتين سقطتا في حقل خورمالا النفطي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ويقع حقل خورمالا قرب مدينة أربيل في الإقليم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، في بيان لها أن حقل النفط جرى استهدافه بطائرتين مسيرتين مجهولتي المصدر دون تسجيل خسائر بشرية، مضيفة أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية.

وقالت إن تنسيقا يجري مع أجهز الأمن والمخابرات في إقليم كردستان للتحقق من ملابسات الواقعة.

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