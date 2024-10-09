سقوط مقاتلة إف-18 في شمال الكويت ومقتل الطيار

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الكويت (رويترز) – أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية يوم الأربعاء سقوط طائرة مقاتلة أثناء قيامها بمهمة تدريبية في شمال البلاد ومقتل قائدها، مؤكدا أن فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

وقال العقيد الركن حمد جاسم الصقر في بيان صحفي إن الطائرة من طراز إف-18 وهي تابعة للقوة الجوية الكويتية، معلنا “استشهاد قائد الطائرة رحمه الله، وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد”.

والحوادث من هذا النوع نادرة في الكويت، التي تتمتع بعلاقات عسكرية وسياسية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.