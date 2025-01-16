سكان: ضربات إسرائيلية على غزة بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق الهدنة

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من آندرو ميلز ونضال المغربي ومعيان لوبيل

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – قال سكان ومسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل كثفت ضرباتها على القطاع بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في وقت سعى فيه الوسطاء لتهدئة القتال قبل سريات الهدنة يوم الأحد.

وشهد يوم الأربعاء الإعلان عن الاتفاق المعقد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة وذلك بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على مدى أشهر وبعد استمرار إراقة الدماء التي دمرت القطاع الساحلي وأشعلت الشرق الأوسط على مدى 15 شهرا.

ويحدد الاتفاق ستة أسابيع من وقف إطلاق النار بشكل مبدئي وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي قتل فيه عشرات الآلاف. ومن المقرر إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيل.

ويوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا صاروخا صوب إسرائيل من القطاع دون أن يتسبب في إصابات.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن الضربات الجوية الإسرائيلية تواصلت خلال ليل الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وقتلت على الأقل 46 فلسطينيا.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد. وأضاف أن المفاوضين يعملون مع إسرائيل وحماس على تحديد خطوات تنفيذه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن “هذا الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج المدنيون الفلسطينيون لها بشدة ويعيد لم شمل الرهائن مع أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر”.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيحل مكان بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، إن الاتفاق لم يكن ليحدث لو لم يفز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤول إسرائيلي إن قبول إسرائيل للاتفاق لن يصبح رسميا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر ​​والحكومة الإسرائيلية، إذ من المقرر التصويت على الاتفاق يوم الخميس.

ومن المتوقع الموافقة على الاتفاق على الرغم من معارضة بعض المتشددين في ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال جاك لو السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى إسرائيل لرويترز إن تقدما كبيرا تحقق في المفاوضات بمجرد أن بدأ التعاون بين إدارتي الرئيسين بايدن وترامب.

ورغم احتفال الناس بالتوصل لاتفاق في قطاع غزة وفي إسرائيل، قال سكان والدفاع المدني الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي صعد هجماته بعد الإعلان.