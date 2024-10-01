سكان: 600 شخص على الأقل يحتمون بدير في جنوب لبنان من الضربات الإسرائيلية

reuters_tickers

1دقيقة

بيروت (رويترز) – قال سكان محليون إن 600 شخص على الأقل يحتمون في دير على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد أن أنذرهم الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء بمغادرة قريتهم المسيحية عين إبل.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان عين إبل وما لا يقل عن 20 بلدة أخرى بإخلاء منازلهم على الفور لأن الجيش قال إنه سيستهدف المنازل التي تستخدمها جماعة حزب الله.

وقال سكان لرويترز إن الناس فرت إلى الدير في بلدة رميش، التي لم تتلق إنذارا إسرائيليا، وينتظرون قدوم الجيش لمرافقتهم إلى بيروت.