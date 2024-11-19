سكان بلدة المطلة الإسرائيلية يأملون في وقف إطلاق النار مع لبنان لاستئناف حياتهم

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من جوناثان شاول

المطلة (إسرائيل) (رويترز) – عندما يحل الظلام على بلدة المطلة الإسرائيلية، تسرع تاميرا لانج وهي واحدة من آخر السكان المتبقين في البلدة الحدودية لإطفاء أضواء منزلها لتجنب رصده من جماعة حزب الله اللبنانية التي يتمركز مقاتلوها على بعد بضعة كيلومترات.

ولانج من أعضاء قوة الاستجابة السريعة الأمنية في المدينة التي تتكون من متطوعين محليين، وكانت قد أُصيبت بشظايا قذيفة وشاركت في إخماد حريق بمنزل جارتها بسبب وابل من القذائف.

وقالت وهي تتفقد الأضرار التي لحقت بالمنازل القريبة من الحدود اللبنانية “نحن نعيش في ظلام. إذا رأوا (حزب الله) النور، فلن يكون لدي منزل”.

وشهدت المطلة نزوح معظم سكانها البالغ عددهم نحو 2200 نسمة في أوائل أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بعد أن شن حزب الله هجمات صاروخية على إسرائيل في الثامن من الشهر ذاته تضامنا مع الفلسطينيين.

وجاءت هجمات حزب الله في أعقاب تنفيذ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل الحرب في غزة.

وقادت الولايات المتحدة جهودا في الأيام القليلة الماضية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، في حين صعّدت القوات الإسرائيلية من هجومها من أجل إعادة أكثر من 60 ألف إسرائيلي إلى منازلهم في الشمال.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن هناك “فرصة حقيقية” لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله وإن الفجوات تضيق. وسُمع دوي صفارات الإنذار في المطلة يوم الثلاثاء.

وشاهد مراسلون من رويترز خلال زيارة لهم إلى البلدة هذا الأسبوع تعرض أجزاء منها للتدمير مع هدم عدد كبير من المنازل جراء قذائف المورتر والصواريخ التي أُطلقت من القرى اللبنانية القريبة منها. ولا تزال المطلة حاليا منطقة عسكرية مغلقة.

ويمثل صوت قذائف المدفعية التي تطلقها إسرائيل على لبنان باستمرار ورائحة الحرائق المنبعثة من المنازل التي تتعرض للقصف واقعا يوميا للإسرائيليين الذين لا يزالون في المطلة.

وقالت لانج “لم نعد نسمع أصوات الطيور، فالصمت قد يصم آذاننا أيضا”.

وأطلق حزب الله أكثر من 16 ألف صاروخ على إسرائيل، بينما أدت الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية الضخمة إلى نزوح مليون لبناني من منازلهم.

وتقول ليات كوهين رافيف التي كانت تسكن في المطلة إن الأشخاص سيحتاجون إلى تطمينات قبل أن يعودوا إلى البلدة. وتعيش كوهين رافيف حاليا في بلدة روش بينا شمال إسرائيل بعد إجلائها من المطلة.

وأضافت “من أجل أن أعود أحتاج إلى أن أعرف أولا أنني آمنة وأنني محمية”، مشيرة إلى انهيار ترتيبات سابقة.

وذكرت كوهين رافيف أن الإسرائيليين في الشمال يشعرون بالتوتر بعد نشر إسرائيل تفاصيل الشهر الماضي تذكر أنها تظهر حفر حزب الله أنفاقا أسفل الحدود بهدف شن هجمات على أراض إسرائيلية.

وأدى هذا إلى مخاوف من حدوث هجوم آخر مثل هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة لا يزال 101 شخصا منهم محتجزين في غزة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي في غزة أدى إلى مقتل نحو 44 ألف شخص.

وذكر مصدر مقرب من حزب الله لرويترز الشهر الماضي أن الأنفاق التي رصدتها إسرائيل بُنيت من أجل أن يتسنى لوحدات قوة الرضوان الخاصة التابعة لحزب الله دخول منطقة الجليل في شمال إسرائيل يوما ما.

وقالت كوهين رافيف “لا يمكنكم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، السماح بأن تكون هذه الحدود ضعيفة”.

وأضافت “ستحتاج المطلة إلى عام على الأقل لتتعافى فقط في جانب البنية التحتية”.

وأظهر مسح أجراه معهد دراسات الأمن الوطني الإسرائيلي في أوائل نوفمبر تشرين الثاني أن 80 بالمئة ممن شاركوا في المسح، ويتألفون من يهود وعرب يعيشون في إسرائيل، قالوا إن الوضع الأمني الحالي لا يسمح لأغلبية السكان بالعودة إلى بلدات الشمال.

ويمثل روسلان باتشينسكي المولود في أوكرانيا جزءا من قوة الاستجابة السريعة الأمنية في المطلة. وتم إجلاء زوجته الحبلى من البلدة. ويقول إن عمليات إسرائيل تعني إطلاق حزب الله نيرانا أقل على البلدة.

وقال “لكننا نعلم أن شيئا ما قد يحدث في غضون دقيقة… هناك خطر طوال الوقت. أعتقد أننا (بحاجة) إلى مزيد من الوقت (لإنهاء العمليات في لبنان)… لا يزال حزب الله مجاورا للمطلة”.

وتابع “نتوقع استقبال مولودة خلال أربعة أشهر ولا تريد زوجتي العودة إلى المطلة. فهذه مشكلة إذن. لذلك سيستغرق الأمر وقتا للأسف”.