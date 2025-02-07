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سكان غزة يقولون لترامب إنهم سيبنون مطاعمهم وفنادقهم بأنفسهم

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من داوود أبو الكاس

مدينة غزة (قطاع غزة) (رويترز) – يقول فلسطينيون في غزة إنهم عازمون على إعادة بناء مطاعمهم وفنادقهم المطلة على البحر، رافضين رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إخلاء القطاع من السكان ووضعه تحت سيطرة أمريكية.

وقبل الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرا وحول المباني في أنحاء قطاع غزة إلى أطلال، كان القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان قد طوّر واجهة سياحية محلية على شاطىء البحر المتوسط، رغم الحصار الطويل.

وقال أسعد أبو حصيرة وهو أحد سكان غزة “فيش إشي ما بيتصلحش وممكن نرجع ونصلحها”، وتعهد بالبدء في تقديم الطعام من المطعم الذي يملكه حتى قبل إعادة بنائه.

وأضاف “يقول ترامب إنه بده يغير المطاعم وبده يغير غزة وبده يعمل تاريخ جديد لغزة، إحنا بنضل عرب وتاريخ العرب لا يمكن يتغير بتاريخ الأجانب”.

ويشاركه فلسطينيون آخرون نفس التحدي والرفض. وقال محمد أبو حصيرة، وهو مالك مطعم آخر، إن مطعمه سيعود للعمل مرة أخرى، موضحا “هنبنيها ونعمرها ونرجع نشتغل من الأول وأحسن من الأول بكتير”.

وقال “ترامب طالع بقرار إنه بده ينشيء مطاعم.. طب هي المطاعم موجودة والفنادق موجودة ليش دمرتوها عشان تنشئوا غيرها”.

وكان قطاع غزة وجهة شهيرة للسياح الإسرائيليين، وحتى بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007، استمرت المطاعم والمقاهي في تزيين ساحل القطاع.

وأعادت رؤية ترامب لإخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين وإعادة تطويره إلى منتجع دولي للأذهان فكرة كان قد طرحها صهره جاريد كوشنر.

وأثارت هذه الفكرة إدانات واسعة من مختلف أنحاء العالم، إذ قال منتقدون إنها مساوية للتطهير العرقي وغير قانونية بموجب القانون الدولي. ورفض سكان غزة تصريحات ترامب، وتعهدوا بعدم مغادرة أنقاض منازلهم.

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن مثل هذه التصريحات تذكرهم “بالنكبة” بعد حرب عام 1948 مع تأسيس دولة إسرائيل، عندما اضطر 700 ألف شخص للفرار أو أجبروا على ترك منازلهم.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية