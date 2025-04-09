سكان في قطاع غزة في مواجهة مسلسل القصف والخوف المتكرّر: “الى أين نذهب؟”

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في قطاع غزة، يطارد الخوف الفلسطينيين حيثما حلّوا. تحت القصف، رعب وصرخات استغاثة وبحث متكرّر عن مأوى بعد استئناف إسرائيل ضرباتها قبل ثلاثة أسابيع ما يتسبّب بموجة جديدة من النزوح.

ويسأل محمود حسين الذي فرّ من القصف في شمال القطاع الفلسطيني الى خيمة في الزوايدة في الوسط، “يطالبوننا بالإخلاء، ولكن إلى أين نذهب؟”.

ويضيف وهو يعدّد المناطق القريبة التي حدّدها الجيش الإسرائيلي طالبا إخلاءها، “لا يوجد أي مكان، لا شيء..”.

منذ استئناف الضربات الجوية والعمليات البرية في قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي مجموعة من أوامر الإخلاء لمناطق في الشمال والجنوب ووسط قطاع غزة، محذرا السكان من هجمات وشيكة. وغالبا ما يلي الإنذارات قصف عنيف.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن ما يقرب من 400,000 من سكان غزة نزحوا منذ 18 آذار/مارس.

كان عدد من الفلسطينيين في الزوايدة يجمعون أغراضهم مرة أخرى الاثنين، بحثا عن مكان آمن.

البعض يملأ أكياسا من البلاستيك بالحاجيات القليلة التي تبقت لديهم، وحولهم عدد من الأطفال.

ثم حمّلوا فرشهم على عربات يجرّها حمير سارت على الطريق الترابي، بينما كانت النساء يحملن سلالا على رؤوسهن.

أصبح هذا المشهد اعتياديا في غزة حيث نزح تقريبا جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من منازلهم، مرات عدّة، وفقا للأمم المتحدة.

– “ليس هناك أي بصيص أمل” –

وانتهت مع استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية، هدنة هشة بين حركة حماس والدولة العبرية كانت استمرت شهرين. وحتى الآن، باءت الجهود المبذولة لاستئناف وقف إطلاق النار بالفشل.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء إن ما لا يقل عن 1449 فلسطينيا قُتلوا في العمليات الإسرائيلية المتجددة، ليصل إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى 50,810.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنه عناصر من حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1218 شخصا، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

في دير البلح في وسط القطاع، استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا ليل الاثنين الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم خمسة أطفال، وفقا لما ذكره الدفاع المدني في غزة.

وأظهرت لقطات فيديو لفرانس برس كرسيا بلاستيكيا وحوض استحمام منزليا خاصا بالأطفال أحمر اللون عالقين بين طابقين منهارين من منزل.

وكان عدد من الأشخاص يهرعون نحو الأنقاض لانتشال جثة حُملت ملفوفة ببطانية في شاحنة.

ويقول عبد صباح، أحد أقارب صاحب المنزل المستهدف. “ركضنا الى الخارج مرعوبين. لم نعرف في البداية أين وقعت الضربة. كانت هناك سحابة كثيفة من الغبار”.

ويقول صباح إنه تمّ انتشال 11 جثة، “معظمهم من الأطفال والنساء”.

وجلست فتاة صغيرة وسط الأنقاض والقضبان المعدنية، محاطة ببطانيات وفراش إسفنجي مهترئ.

في مستشفى شهداء الأقصى القريب، وصلت جثامين ملفوفة في أكفان بلاستيكية بيضاء.

بكى أفراد عائلات الضحايا أمواتهم وأقاموا صلاة الجنازة عليهم، بينما بدا عدد من الأكفان ملطخا بالدماء.

وتسأل نادين صباح باكية “كان المنزل مليئا بالنازحين والأطفال. قُطعت رؤوس أربعة أطفال… ما ذنبهم؟”.

وتوضح أنها كانت في المبنى المستهدف وقت الهجوم.

وتقول أمل جبل (35 عاما)، إنها غادرت دير البلح الاثنين بعد أن أيقظتها “الصرخات القادمة من الحي”، وذلك قبل غارة “هزّت المنطقة بأكملها”.

وتضيف “كان الدمار كبيرا والخوف أكبر.. جميعنا ننتظر دورنا للموت.. ليس هناك أي بصيص أمل بالنجاة”.

ستر-سرب/لمى/رض