سكان قطاع غزة يبدأون العودة للشمال بعد تجاوز أزمة تتعلق برهينة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين التحرك على الطرق الرئيسية المؤدية إلى شمال قطاع غزة يوم الاثنين بعد أن رفعت إسرائيل حواجز الطرق إثر موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تسليم الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود ورهينتين اثنتين أخريين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشودا كبيرة تتحرك. وقال شهود إن أول مجموعة من السكان وصلت إلى مدينة غزة في الصباح الباكر بعد فتح أول نقطة عبور في وسط قطاع غزة في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). ومن المقرر أن تفتح نقطة عبور أخرى في الساعة التاسعة صباحا.

ومع ورود أنباء فتح نقاط العبور، انطلقت صيحات الفرح من آلاف الأسر النازحة في الملاجئ ومخيمات النازحين.

وقالت غادة وهي أم لخمسة أطفال “ما في نوم.. أنا جهزت كل الاغراض مشان (لكي) أرجع مع أول ضوء نهار”.

وأضافت لرويترز عبر تطبيق للتراسل “على الأقل إحنا راجعين لبيوتنا، هلقيت (الآن) بقدر أقول الحرب خلصت واتمنى أنه الهدوء يستمر”.

وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المقرر أن يعود سكان شمال قطاع غزة للمنطقة في مطلع الأسبوع، لكن إسرائيل قالت إن حماس انتهكت الاتفاق بعدم إطلاق سراح الرهينة المدنية يهود وأبقت نقاط العبور مغلقة.

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، قال وسطاء قطريون إن حماس وافقت على إطلاق سراح يهود ورهينتين اثنتين أخريين قبل يوم الجمعة وإن إسرائيل ستسمح في المقابل للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح يوم الاثنين.