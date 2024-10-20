سكان كردستان العراق أدلوا بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

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أدلى الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق بأصواتهم الأحد لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.

وأغلقت صناديق الاقتراع في المراكز الـ1266 عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ)، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وبلغت نسبة المشاركة 31% حتى الساعة 12,00 (09,00 ت غ)، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أشارت إلى أن النتائج النهائية ستصدر بعد 24 ساعة من إغلاق الصناديق.

ودُعي نحو 2,9 مليون ناخب مسجلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان بعد إغلاق مراكز الاقتراع عن أمله في أن “يجري إكمال المتطلبات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان العراق”.

ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وعلى الرغم من تعبئة كثيفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى وجود خيبة أمل من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيل الانتخابات أربع مرات بعدما كانت مقررة أساسا في خريف 2022، بسبب خلافات سياسية.

وفي أربيل عاصمة الإقليم،أعربت ربة المنزل هوري محمد (66 عاما) التي صوّتت للحزب الديموقراطي الكردستاني عن أملها “أن تلتفت الحكومة المقبلة للشريحة الفقيرة لأن شعبنا بأغلبه إمكانياته محدودة” وهؤلاء “هم الداعمون الدائمون للحكومة” تقليديا.

– “معالجة المشاكل” –

ويقدّم الإقليم وهو حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تعانيها كذلك بقية أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

في السليمانية، طالبت الشابة تلار برهان (22 عاما) “السياسيين بأن يتّحدوا من أجل معالجة المشاكل (…) وصرف رواتب الموظفين في وقتها شهريا وبناء مشاريع خدمية لمواطني كردستان”.

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة مثل “تيار الموقف الوطني” و”الجيل الجديد” وحزب “جبهة الشعب” برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المرشّح عن حزب “تيار الموقف الوطني” هيوا هادي (44 عاما) الأحد لوكالة فرانس برس “نرى الناس غير راضين وغاضبين بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم ونقص الكهرباء والمياه ومشاكل الرواتب”.

وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخرا لوكالة فرانس برس إن “خيبة الأمل من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد”.

وعزا فاضل الذي يعد اطروحة دكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى “تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي”، متحدثا كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم نحو 1,2 مليون، وهي أموال تشكّل “مصدر دخل رئيسيا للأسر”.

ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل أربع دوائر انتخابية “إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل”، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديموقراطي الكردستاني “قد يحافظ على الغالبية بفضل انضباطه الداخلي وتماسكه”.

ويتمتع الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط/فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلا من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مئة نائب.

– “حكومة موحدة” –

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفا لنيجرفان بارزاني ورئيس لحكومته خلفا لمسرور بارزاني.

وأكّد نيجرفان بارزاني لصحافيين الأحد عزم حزبه على الجلوس مع الأحزاب الأخرى على أمل “تشكيل حكومة موحدة بأسرع وقت”.

من جهته، اعتبر نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني أن “هذه الانتخابات البرلمانية ستحدث تغييرات كبيرة في إقليم كردستان واليوم هو بداية عملية تصحيح مسار الحكم”.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ”التصويت الخاص” للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

من جهتها، أكدت المدرّسة سازان سعد الله (55 عاما) مقاطعتها للانتخابات “لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها من طريق التصويت”.

وأضافت “ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب”.

بور-كبج-تجغ/غ ر