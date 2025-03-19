سكان لرويترز: ضربات جوية تستهدف معقلا للحوثيين في صنعاء باليمن

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القاهرة (رويترز) – قال ثلاثة سكان لرويترز إن ضربات جوية استهدفت معقلا لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأربعاء.

وأضاف السكان أن الضربات استهدفت حيا قريبا من مطار العاصمة.

تأتي هذه الضربات بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات الجوية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.