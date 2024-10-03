سلتيكس يواجه ناغتس في أبوظبي استعدادا للموسم الجديد

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يلعب بوسطن سلتيكس حامل اللقب ودنفر ناغتس بطل 2023 الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مباراة إعدادية للموسم الجديد لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “أن بي ايه”.

ويلتقي الفريقان مجددا الأحد المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وهو العام الثالث تواليا الذي تستضيف فيه أبوظبي مباريات تمهيدية لموسم الدوري الأميركي وتحديدا منذ 2022 بموجب شراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تستمر لسنوات.

وفاز أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس 123-113 و118-109 في 2022، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 111-99 و104-96 العام الماضي.

وتتضمن اتفاقية الشراكة أيضاَ إقامة دوري الناشئين لكرة السلة “جونيور أن بي ايه” في مدارس الإمارات، إلى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين وعيادات لياقة بدنية.

وقال مدرب بوسطن سلتيكس جو مازولا الذي قاد فريقه في حزيرن/يونيو الى لقبه الأول منذ 2008 والثامن عشر في تاريخه منفردا بالرقم القياسي في عدد الالقاب: “تقدم المعسكرات التدريبية فرصة لإعادة تطوير هوية الفريق، ونركز على أساليبنا الهجومية والدفاعية والقواعد المرتبطة بها، والقيام بما يتطلبه الفوز”.

وأضاف صاحب الـ36 عاماً والذي أصبح ثاني أصغر مدرب يتوج بطلاً في التاريخ بعد الأسطورة بيل راسل الذي نال هذا الشرف مع سلتيكس أيضاً في 1967 “يحمل كل موسم تحديات جديدة، لذا يتعين علينا التطور والارتقاء إلى مستوى التحدي”.

من جهته، قال المدرب مايكل مالون الذي قاد ناغتس الى اللقب في 2023 لأول مرة في تاريخه: “سعداء بلقاء حامل اللقب الذي يضم نخبة من اللاعبين الأقوياء، والمباراة وسيلة مجدية لتقييم كفاءة الفريق، كما نتطلع إلى التعرف أكثر على الثقافة الإماراتية، ولقاء عشاق السلة في المنطقة”.