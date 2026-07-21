سلسلة الفنادق الإسبانية “ميليا” تعلن وقف كل عملياتها في كوبا

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قالت مجموعة “ميليا” الإسبانية للفنادق الثلاثاء إنها ستوقف كل عملياتها في كوبا نهاية الأسبوع الجاري بسبب “صعوبات بالغة” في ممارسة أنشطتها في هذا البلد، وسط ضغط متزايد من الولايات المتحدة.

وأوضحت المجموعة في بيان لهيئة تنظيم البورصة الإسبانية أن العقوبات الأميركية الأخيرة تجعل من “المستحيل، فعليا وقانونيا، الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في عمليات تشغيل” أنشطتها في كوبا.

وأضافت أنها ستسعى لضمان انتقال سلس بهدف الحد قدر الإمكان من التأثير على الموظفين والموردين والعملاء.

وفي مطلع حزيران/يونيو، أعلنت ميليا، التي تُعد من أكبر شركات تشغيل الفنادق الأجنبية في كوبا بسعة تناهز 14 ألف غرفة، أنها ستتوقف عن تشغيل 15 من أصل 34 فندقا لها في الجزيرة، لتنضم بذلك إلى شركات أجنبية أخرى قطعت علاقاتها مع التكتل الاقتصادي العسكري “غايسا” بضغط من واشنطن.

ولم تشر آنذاك إلى الفنادق الـ19الأخرى التي تُديرها بالشراكة مع وزارة السياحة في كوبا.

وتأتي خطوة ميليا بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو بفرض عقوبات جديدة على كوبا تستهدف طيفا واسعا من الأفراد في البلاد ذات الحكم الشيوعي، وتهدد البنوك والشركات الأجنبية التي تتعامل معهم.

وكانت ميليا أولى المجموعات الفندقية الإسبانية التي تؤسس لحضور في كوبا بعدما فتحت الجزيرة الكاريبية قطاع السياحة أمام الأجانب في تسعينيات القرن الماضي، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انهيار الاتحاد السوفياتي.

ومنذ كانون الثاني/يناير، منعت واشنطن كل شحنات النفط عن البلد الخاضع لحصار أميركي منذ العام 1962، باستثناء سفينة روسية واحدة تمكنت من الرسو في الجزيرة.

ربج/هشا/ب ق