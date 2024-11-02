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سلسلة المطاعم الأميركية “تي جي آي فرايديز” تُشهر إفلاسها

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قدّمت سلسلة المطاعم الأميركية “تي جي آي فرايديز” TGI Fridays  السبت طلب حماية قانونية في ولاية تكساس من دائنيها بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي بشأن حالات الإفلاس، على ما أعلنت في بيان أصدرته السبت.

ويتيح الفصل الحادي عشر للشركات إعادة تنظيم نفسها وهيكلة ديونها تحت إشراف القضاء بمنأى عن دائنيها، ويمكّنها في الوقت نفسه من مواصلة عملياتها.

وأوضحت المجموعة المعروفة بشطائر البرغر وأجنحة الدجاج والكوكتيلات الشهرة أن فروعها المنتشرة بالعشرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وخارجها ستواصل عملها.

وأضافت المجموعة في بيان أن إجراء إعادة الهيكلة يهدف إلى “استكشاف البدائل الإستراتيجية لضمان استمرارية العلامة التجارية على المدى الطويل”.

وتمتلك شركة “تي جي آي فرايديز إنكوربوريشن” التي أشهرت إفلاسها 39 مطعما في الولايات المتحدة وتتولى تشغيلها.

وشرحت الشركة أن طلب الحماية بموجب الفصل الحادي عشر لا يتعلق بالمطاعم الستة والخمسين الحاملة رخص امتيازها في الولايات المتحدة، ولا بالمطاعم الأربعين الأخرى في دول عدة والتي تُدار بصورة مستقلة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي روهيت مانوتشا قوله إن “الخطوات التي أُعلِن عنها اليوم صعبة ولكنها ضرورية لحماية مصالح الأطراف المعنيين بنا، ومنهم أصحاب رخص الامتياز في الولايات المتحدة والعالم، وكذلك موظفونا الكرام في مختلف أنحاء العالم”.

وأشار مانوتشا إلى أن السببين الرئيسيين لهذه الصعوبات المالية جائحة كوفيد-19 وهيكل رأسمال الشركة.

وأكّد أن “عملية إعادة الهيكلة هذه ستتيح لمطاعم (السلسلة) مواصلة أنشطتها ببنية تحتية محسّنة، مما يوفّر لها القدرة على الإفادة من كامل إمكاناتها”.

سكو/ب ح/ب ق

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