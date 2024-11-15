سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جديدة الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة كما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام فيما أدت ضربة الى انهيار مبنى من عدة طوابق في حي يشهد حركة كثيفة في العاصمة اللبنانية.

وأظهرت عدة صور التقطها مصوّر فرانس برس مقذوفا يضرب الطوابق السفلية للمبنى ما أدى إلى اندلاع النيران وانهيار المبنى وسط سحابة من الدخان. وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” الرسمية عن “غارة ثانية عنيفة شنها طيران العدو الاسرائيلي واستهدفت الغبيري قرب الطيونة قبالة حرج بيروت”، أكبر متنزه في العاصمة اللبنانية.

بعد الضربة، أوفد الدفاع المدني الى المكان لإخماد حريق اندلع وسط الأنقاض المشتعلة قبل تدخل جرافة لإزالة الركام.

تأتي هذه الضربات بعد صدور دعوات إخلاء شملت أحياء الغبيري وبرج البراجنة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ارفقت بخرائط وجّه فيه تحذيرا إلى سكان المنطقة قائلا “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.

وأضاف “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أيضا عن غارات إسرائيلية ليلا على مدينة النبطية بجنوب لبنان.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أنه استهدف الخميس في منطقة النبطية “مراكز قيادة” لقوة الرضوان، وحدة النخبة في حزب الله، وكذلك قاذفات صواريخ أطلقت منها نيران على شمال إسرائيل.

أدت الضربات الإسرائيلية المتكررة على الضاحية الجنوبية إلى موجة نزوح للمدنيين رغم أن بعضهم يعودون خلال النهار لتفقد منازلهم وأعمالهم التجارية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي الخميس بأنه ضرب حوالى 30 هدفا في الضاحية الجنوبية على مدار 48 ساعة، بعد إصدار إنذارات إلى السكان لإخلائها.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3360 شخصا في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتؤكد إسرائيل عزمها على إبعاد حزب الله من المناطق المحاذية لها في جنوب لبنان للسماح لحوالى 60 ألف نازح بالعودة إلى منازلهم في شمال الدولة العبرية.

غير أن حزب الله يواصل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل التي تعلن اعتراض عدد كبير منها، بينما تواصل شنّ غارات مكثفة في مناطق عدة.

بور-جند/لين-نور/لين