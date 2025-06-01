سلطات الصحة: مقتل 31 في هجوم إسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات بغزة

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من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – ذكرت سلطات الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 31 فلسطينيا لقوا حتفهم في هجوم إسرائيلي قرب نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية يوم الأحد، في الوقت الذي تبادلت فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل الاتهامات بعرقلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار.

وقع الهجوم في رفح بجنوب غزة، ويشكل أحدث حلقة في سلسلة وقائع تسلط الضوء على الوضع الأمني المضطرب الذي يعقّد عملية توصيل المساعدات في غزة، بعد أن خففت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر قرابة ثلاثة أشهر على القطاع.

وقال مسعف يدعى أبو طارق في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بالقرب من موقع الهجوم “فيه شهدا، فيه إصابات، إصابات متعددة. الوضع كارثي في المكان هذا. أنصحهم ولا واحد يروح (إلى نقاط توزيع المساعدات). بيكفّي خلاص”.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، التابع للصليب الأحمر الدولي، إن فرقه الطبية انتشلت جثث 23 فلسطينيا وعالجت 23 مصابا آخرين بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات في رفح.

وأضاف الهلال الأحمر أن 14 فلسطينيا آخرين أصيبوا بالقرب من موقع منفصل لتوزيع المساعدات في وسط غزة. وتدير مؤسسة غزة الإنسانية ذلك الموقع أيضا.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ووسائل إعلام تابعة لحماس قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم تسبب في مقتل 30 شخصا. وقالت سلطات الصحة في غزة إن جثث 31 شخصا على الأقل وصلت إلى مجمع ناصر الطبي.

وتدير مؤسسة غزة الإنسانية، المسجلة في الولايات المتحدة، مواقع توزيع المساعدات في رفح.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يحقق في التقارير التي تفيد بتعرض فلسطينيين لإطلاق نار بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات، لكنه ليس على علم بوقوع أي إصابات ناجمة عن نيران الجيش.

ونفت مؤسسة غزة الإنسانية مقتل أو إصابة أي أشخاص بالقرب من موقع توزيع المساعدات الذي تديره في رفح، مؤكدة أن جميع عمليات التوزيع جرت دون مشاكل.

واتهمت المؤسسة الأمريكية حماس بإطلاق “تقارير كاذبة”.

ومؤسسة غزة الإنسانية مدعومة من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وتقدم مساعدات إنسانية في القطاع دون مشاركة من منظمات الإغاثة التقليدية. وبدأت عملها في غزة الشهر الماضي، ولديها ثلاثة مواقع حصل الآلاف على مساعدات منها.

وتعرضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، إذ قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن خططها الإغاثية لن تؤدي إلا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وإثارة المزيد من العنف.

وقال سكان ومسعفون إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار من على الأرض على رافعة قريبة تُطل على موقع توزيع المساعدات في رفح، وإن دبابة أطلقت النار على آلاف الأشخاص الذين كانوا في طريقهم للحصول على مساعدات من الموقع.

وأظهرت لقطات لرويترز سيارات إسعاف تنقل مصابين إلى مجمع ناصر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره حماس إن إسرائيل حولت مواقع التوزيع إلى “مصائد موت” للمواطنين الذين يسعون للحصول على المساعدات.

وأضاف “إننا نؤكد للعالم أجمع أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، توظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسرا في نقاط قتل مكشوفة، تدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال”.

وقالت رضا أبو جازر إن شقيقها قُتل بينما كان ينتظر لاستلام الطعام من مركز توزيع مساعدات في رفح. وأضافت بينما تجمع فلسطينيون لأداء صلاة الجنازة إنه يتعين أن “يوقفوا هذه المجازر، يوقفوا الإبادة هادي. بيبيدوا فينا، قاعدين بيموتونا”.