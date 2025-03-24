سلطات الصحة في غزة: مقتل 21 في غارات إسرائيلية على القطاع

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من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت سلطات الصحة في غزة يوم الاثنين إن ضربات عسكرية إسرائيلية في أنحاء القطاع أسفرت عن مقتل 21 فلسطينيا على الأقل، بينما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات في رفح قرب الحدود مع مصر في تصعيد لحملة جوية وبرية جديدة بدأت منذ أسبوع.

وقال مسؤولو الصحة إن إسرائيل قتلت ما يقرب من 700 فلسطيني منذ استئناف الهجمات على غزة يوم الثلاثاء الماضي، منهية أسابيع من الهدوء النسبي بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني. وأضافوا أن القتلى من بينهم ما لا يقل عن 400 امرأة وطفل.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقتل عدد من كبار مسؤوليها السياسيين والأمنيين.

وتقول إسرائيل إنها استأنفت العمليات العسكرية لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها في غزة.

كما تقول إنها تبذل أقصى ما بوسعها للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وشككت في عدد القتلى الذي أعلنته سلطات الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل تقاتل حماس وليس المدنيين في غزة.

وأضاف على إكس “لكن عندما تقاتل حماس بملابس مدنية، ومن منازل مدنية، ومن خلف مدنيين، فإنها تُعرّض المدنيين للخطر ويتكبدون ثمنا باهظا. ولهذا السبب نحث سكان غزة على إخلاء مناطق القتال”.

وتنفي حماس استخدام السكان المدنيين وممتلكاتهم لأغراض عسكرية.

وأعلنت بلدية رفح أن آلاف الأشخاص محاصرون داخل منطقة تل السلطان بعد أن أرسل الجيش الإسرائيلي بعض القوات إلى هناك.

وقالت البلدية في بيان “الاتصالات انقطعت تماما عن الحي، والمصير مجهول، العائلات محاصرة بين الأنقاض دون ماء أو غذاء أو دواء وسط انهيار تام للخدمات الصحية”.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن 50 ألفا من السكان ما زالوا محاصرين في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه حاصر تل السلطان “بهدف تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية”.

وقدر مسؤولون فلسطينيون يوم الأحد أن عدد قتلى الصراع المستمر منذ 18 شهرا تقريبا تجاوز 50 ألفا.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.